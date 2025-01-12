С начала 2025 года серьезно ухудшилась для ВСУ ситуация в оккупированном боевиками Торецке (Дзержинск) в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на карту паблика Deep State и сводки с фронта пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что по состоянию на субботу, 11 января, под контролем ВСУ в Торецке остаются лишь ряд кварталов на севере города и небольшой участок на его южной окраине.

«Россияне почти все контролируют в Торецке за исключением шахты „Торецкая“. Противник штрумует интенсивно, как пушечным мясом, так и артой с дронами. Не знаю, сможем ли мы ее (шахту — прим. ред.) удержать, по моему мнению нет», — поведал изданию боец с позывным «Мучной».

Около половины территории города находится под контролем Российской Федерации, а оставшаяся часть остаётся в зоне неопределенности. При этом украинские военные оценивают ситуацию ещё более пессимистично.

Помимо этого, российский Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» передает, что бойцы 10-го полка 20-й дивизии водрузили флаг России в населенном пункте Янтарном на пути к Днепропетровской области.

Ранее военнослужащий РФ рассказал о стремительном продвижении войск в сопровождении опытных штурмовых групп. По его словам, в такие моменты противник теряет контроль над ситуацией. Нередко встречаются украинские военнослужащие, которые сбились с курса назначения и не могут найти однослуживцев. Каждый из них ведет себя по-разному: одни сдаются в плен, другие предпочитают оказать сопротивление и быть уничтоженными.