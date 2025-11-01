«Страна.ua»: Гадалка Левченко предсказала потерю Украиной еще трех областей

Гадалка и таролог из Украины Юлия Левченко сделала предсказание о будущем страны, что вызвало бурную реакцию в интернете. В интервью с блогером Татьяной Коряк она заявила, что Киев может потерять еще три области: Одесскую, Харьковскую и Николаевскую, сообщает издание «Страна.ua».

Левченко провела гадание на картах, чтобы узнать, будет ли раздел Украины. Она сообщила, что выпал «король пентаклей», что, по её мнению, указывает на вероятность разделения территории страны.

«Карта говорит, что у всех есть материальная выгода. В состав России перейдет Одесская область, Харьковская область, в том числе сам Харьков, и Николаев», — пояснила гадалка.

Такое «предсказание» вызвало бурную реакцию в украинском сегменте социальных сетей. Некоторые пользователи выступили с призывом привлечь таролога к уголовной ответственности..