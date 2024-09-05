Страна.ua» сообщает о мощном взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщают, что в столице Украины Киеве поздно вечером в четверг, 5 сентября, прогремел сильный взрыв.

Как пишет украинское издание «Страна.ua» в своем аккаунте в соцсетях, в настоящее время над городом поднимается сильный столб дыма. Характер взрыва и наличие пострадавших не уточняется.

«Сообщают о взрыве в Дарницком районе Киева», — приводится в сообщении.

Согласно опубликованным данным украинского Минцифры, воздушная тревога, помимо Киевской, объявлена также в Кировоградской, в Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.