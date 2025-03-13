«Страна.ua» сообщила, что на Киев упал метеорит

Незадолго до взрыва в Киеве в небе был замечен объект, который, возможно, был метеоритом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Перед этим информационное агентство «Страна.ua» передавало, что в столице Украины произошел чудовищной силы взрыв, после чего была активирована система оповещения о воздушной угрозе.

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

В социальных сетях распространяется информация от украинских источников о том, что в настоящее время в Киеве, Сумах, Херсоне и Николаевской области слышны звуки взрывов. Также сообщается о взрывах в Харьковской области.