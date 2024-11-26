«СТРАНА.ua»: украинцы повально возвращаются в регионы, вошедшие в состав России

Большая часть покинувших ранее свои жилища после начала Россией спецоперации граждан Украины намереваются вернуться в вошедшие в состав России новые регионы, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Как приводится в статье, размещенной в телеграм-канале издания, среди желающих вернуться в новые российские регионы есть как стремящиеся осесть там навсегда, так и те, кто рассматривают возвращение в свои дома как временную меру для решения имущественных и юридических вопросов.

Триггером для повальной обратной миграции украинцев стали нежелание киевский властей размещать беженцев внутри самой Украины. Также на них оказало сильное положительное впечатление восстановление Мариуполя и других освобожденных городов и поселков.

«Часть беженцев планируют остаться в России на постоянной основе, видя, к примеру, темпы восстановления Мариуполя и то, как в регионах налаживается жизнь. Также, что многие из них имеют востребованные на рынке труда специальности», — приводится в материале издания.

Ранее стало известно, что с Украины на новые территории России вернулись не менее 150 тыс. человек. Об этом в своем аккаунте в соцсетях поведал депутат Верховной рады Максим Ткаченко.