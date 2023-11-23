«СТРАНА.ua»: в Вознесенском районе Николаевской области прогремел сильный взрыв

Сразу в нескольких областях Украины в настоящее время гремят взрывы, а местные паблики сообщают о мощных прилетах.

Как информирует издание «СТРАНА.ua», сильный взрыв прогремел в Вознесенском районе Николаевской области.

Также ряд соцсетей сообщает о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее в указанных украинских областях, а также в Одессе была объявлена воздушная тревога и опасность возможных ракетных атак.