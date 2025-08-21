«Страна.UA» выложила видео с киевлянами, прячущимися в метро от сотен «Гераней»
«Страна.UA» выложила видео киевлян, прячущихся в метро от сотен «Гераней»
Фото: [соцсети]
Киевляне из-за первой после длительного перерыва атаки «Шахедов» вновь собираются спать в метро. Фото сотен жителей столицы Украины, решивших от греха подальше провести ночь поближе к метросоставам, публикует в своем Телеграм-канале издание «Страна.UA».
По данным украинских мониторинговых групп, в настоящее время в воздушном пространстве над Украиной зафиксировано более ста беспилотных летательных аппаратов, значительная часть которых направляется в сторону Киевской области.
«К ночному куражу Гераней сегодня присоединится ЧФ с носителями Калибров и, скорей всего, Стратеги», — передает один из российских блогеров в своем аккаунте в соцсетях, намекая на вероятную атаку ВС РФ стратегическими бомбардировщиками.
Минобороны России последнюю информацию пока никак не подтверждало.