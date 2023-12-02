«Страна.ua»: Зеленский намерен провести выборы президента, но без участия в них Залужного

Ранее отмененные на Украине президентские выборы все таки могут состояться в наступающем 2024 году, но только с условием, что в них не примет участие набирающий в последнее время бешенную популярность у рядовых украинцев глава Генштаба страны Валерий Залужный.

Как пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в высших эшелонах власти в Киеве, якобы такое условие выдвинул действующий глава государства Владимир Зеленский, у которого серьезный конфликт с Залужный из-за несовпадений точек зрения на итоги провального контрнаступления в зоне СВО.

«Зеленский хотел был провести выборы. Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, не будут получены гарантии неучастия Залужного, выборы не объявят», — заявил изданию источник.

Собеседник журналистов добавил в продолжение темы, что если таких гарантий от Залужного не поступит, Зеленский попытается уволить главкома, предварительно дискредитировав соперника максимально.