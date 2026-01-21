Странная кража в Климовске удивила и продавцов и покупателей

В одном из магазинов Климовска неизвестный пожилой мужчина похитил декоративную елку, изготовленную вручную. Пропажу обнаружили сотрудники торговой точки при проверке зала после окончания новогодних распродаж. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи. На записи видно, как мужчина берет елку и не торопясь направляется к выходу, пишет REGIONS.

Видеофрагмент был опубликован в местном телеграм-канале. Владелец елки сообщил, что дерево было сделано им самостоятельно. Он отметил, что потерял не только имущество, но и результат своего труда.

Размер ущерба не раскрывается. Пользователи в комментариях выразили недоумение, зачем елка понадобилась во второй половине января. Некоторые предложили владельцам магазина попытаться установить личность мужчины по истории покупок.

Информация о подаче заявления в полицию не сообщалась.

Ранее сообщалось о том, что новую пещеру в нацпарке «Башкирия» назвали в честь гигантского паука из «Гарри Поттера».