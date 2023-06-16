Странное ЧП в Татарстане: мужчина с ножом бежал от толпы

В Азнакаево парень с ножом убегал от разъяренной толпы. Также были слышны женские крики на заднем фоне, сообщает inkazan.ru .

Источник сообщает о видео, на котором было видно как мужчина бежит от толпы, в руках у него был нож. Также люди громко кричали, в том числе было слышно обилие нецензурных выражений. Они требовали, чтобы молодой человек остановился.

Сообщается, что позже появилась женщина. Она прошла через детскую площадку, а потом упала, предполагается, что потеряла сознание.

Полиция не дает комментариев о произошедшем. Источник сообщает, что мужчину задержали.