В Псковской области местными жителями обнаружены самодельные кресты на земле. По рассказам очевидцев, странные конструкции сделаны из белого материала.

По предположениям псковичей, данные метки специально сделаны для дронов ВСУ, чтобы их можно было использовать для последующих атак на российский регион.

«Мы два таких знака нашли в лесу, одну — в Порховском районе, недалеко от дороги из Гридино, вторую — в окрестностях деревни Морицко. Рядом располагается аэропорт Сольцы, который был атакован украинскими беспилотниками», — сообщают местные жители в пабликах.

Напомним, в ночь на 30 августа нынешнего года киевским режимом беспилотными ударными дронами была совершена атака по территории Псковской области. Несколько БПЛА атаковали аэродром под Псковом. Спустя время глава украинского ГРУ Кирилл Буданов пояснил, что указанный российский стратегический объект был атакован с территории России.