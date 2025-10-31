Странный рев из глубины земли ночью напугал жителей Невады

В штате Невада более 50 человек обратились в службу 911, сообщив о мощном звуке неизвестного происхождения. Шум был слышен на большом расстоянии, а некоторые жители утверждали, что вибрация ощущалась на окнах домов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Daily Mail .

По описанию очевидцев, звук напоминал движение массивной металлической конструкции. Жалобы поступали из нескольких населенных пунктов.

Часть местных жителей связывает аномалию с территорией военного объекта, расположенного примерно в 160 км от зоны, где зафиксировали шум. Другие предполагают, что источник мог быть технического характера — например, работа крупного строительного оборудования или буровых установок.

Сообщения о подобных звуках в этом регионе появлялись и ранее. Первые обращения фиксировались в 2010 году. На данный момент официального подтвержденного объяснения происхождения шума нет.

Ранее похоронное шествие спровоцировало гигантскую пробку возле Широкореченского кладбища Екатеринбурга.