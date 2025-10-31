Странный рев из глубины земли ночью напугал жителей Невады
«АиФ»: загадочный гул «из ада» потряс окна домов в Неваде
В штате Невада более 50 человек обратились в службу 911, сообщив о мощном звуке неизвестного происхождения. Шум был слышен на большом расстоянии, а некоторые жители утверждали, что вибрация ощущалась на окнах домов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Daily Mail.
По описанию очевидцев, звук напоминал движение массивной металлической конструкции. Жалобы поступали из нескольких населенных пунктов.
Часть местных жителей связывает аномалию с территорией военного объекта, расположенного примерно в 160 км от зоны, где зафиксировали шум. Другие предполагают, что источник мог быть технического характера — например, работа крупного строительного оборудования или буровых установок.
Сообщения о подобных звуках в этом регионе появлялись и ранее. Первые обращения фиксировались в 2010 году. На данный момент официального подтвержденного объяснения происхождения шума нет.
