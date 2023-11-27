Страны ЕС одна за одной разрешают самолету Лаврова войти в свое воздушное пространство

Власти Болгарии разрешили пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в воздушном пространстве страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Софии.

Ранее добро на пролет борта российской делегации для участия в саммите ОБСЕ в Скопье разрешила Северная Македония.

«Да, подтверждаем», — подтвердили в российской дипмиссии разрешение Болгарии на пролет самолета с Лавровым.

Как заявил ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, такой шаг сделан в духе дипломатических отношений Евросоюза с Россией и не считается нарушением санкций против РФ.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров летит в Северную Македонию по приглашению посетить саммит ОБСЕ, который пройдет в Скопье.