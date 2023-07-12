Страны G7 пообещали обеспечить украинцев современным оружием

Как пишет RT , лидеры семи стран заявили об увеличении количества поставляемого оружия на Украину. Они намерены в ближайшее время предоставить больше современного вооружения для его задействования в воздухе, море и на земле.

Соответствующая информация содержится в принятой декларации G7. Она также включает в себя общие принципы долгосрочных гарантий безопасности украинского государства. Документ принят в рамках саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Вильнюсе.

Оружие поставят от лица следующих стран: США, Канада, Италия, Япония, Франция, ФРГ и Великобритания. Особое внимание будет уделено средствам противовоздушной обороны, бронетехнике, дальнобойным орудиям и артиллерии.

Как сообщил Фумио Кисида, являясь премьер-министром Японии, совместное заявление о продолжении поддержки Украины содержит все гарантии безопасности для страны.