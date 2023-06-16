Страны НАТО не смогли договориться о планах обороны альянса – СМИ

16 июня министры обороны стран НАТО не смогли договорить о новых планах по обороне альянса. Об этом рассказало ТАСС .

На встрече в Брюсселе политики впервые со времен холодной войны обсудили планы по обороне альянса, но принять итоговое решение не удалось. Как отметил представитель Америки, достичь согласия не получилось из-за Турции, которой не понравились географические формулировки, например, касающиеся Кипра. Однако чиновники рассчитывают, что часть обсуждаемых сегодня планов укрепится на саммите в июле.

Напомним, что разрабатывать новый план страны взялись, опасаясь конфликта с Россией. Еще несколько лет назад альянс не считал это необходимым, но теперь готовит масштабные военные планы, утвердить которые планируют в середине июля в Вильнюсе.