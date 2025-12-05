Страшилка для мороза: необычный «призрак» у подъезда ввел в заблуждение жителей Подольска

В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска появился новый, но очень скромный местный житель. Его фотография, сделанная в палисаднике у дома, вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях: одни пользователи увидели в загадочной белой фигуре с черными глазами доброго призрака Каспера, другие — Карлсона, а большинство сошлось во мнении, что это пингвин. Интернет-детективы оказались близки к истине, но, как выяснил REGIONS , разгадка оказалась более практичной.

Таинственный «призрак» оказался не садовой скульптурой, а специальным укрывным чехлом для хвойного дерева, на котором нанесен рисунок морской птицы. Автор публикации отметил, что на самом деле это просто чехол для елочки, чтобы она не замерзла. Предмет — часть современного арсенала садоводов, предназначенного для защиты растений от зимних стрессов.

Зимой молодые или теплолюбивые хвойные (например, туи, кипарисовики, некоторые сорта елей) страдают не столько от мороза, сколько от солнечных ожогов в феврале–марте и иссушения хвои холодными ветрами. Плотный, но дышащий чехол из спанбонда или аналогичного материала создает стабильный микроклимат, рассеивает агрессивные солнечные лучи и защищает от ледяного ветра. Это повышает шансы растения благополучно перезимовать и сохранить декоративный вид без побурения и осыпания хвои.

Креативный дизайн укрытия превратил обычную садовую процедуру в небольшой публичный арт-объект, вызвавший позитивную реакцию. Впрочем, некоторые вида «пингвина-призрака» испугались из-за обилия белого цвета, выделяющегося на фоне двора.

