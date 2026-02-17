Страшная цена эмансипации достигнет России: в Корее взлетели случаи рака из-за падения демографии

Специалисты проанализировали данные более 2,286 миллиона корейских женщин в возрасте от 40 лет и старше. Изучая влияние различных факторов — от возраста начала менструаций до количества родов, они пришли к выводу, что репродуктивная история пациентки играет ключевую роль. Вероятность развития онкологии оказалась выше у женщин, у которых месячные начались в 12 лет или ранее. По сравнению с теми, у кого этот возраст наступил после 16 лет, риск возрастал на 24-37%.

Не менее важным фактором стали сроки наступления менопаузы. Если она приходилась на возраст старше 55 лет, угроза возникновения опухоли увеличивалась на 36%. Кроме того, ученые подтвердили ранее выдвигавшуюся гипотезу о защитной роли деторождения: отсутствие беременностей и родов также существенно повышает онкологические риски для женской репродуктивной системы.

Эти данные приобретают особую остроту в контексте текущей демографической ситуации в стране. Южная Корея остается мировым лидером по темпам старения и вымирания населения. При сохранении нынешней рождаемости численность граждан в фертильном возрасте сократится в десять раз уже через 60 лет. Это неизбежно приведет к увеличению доли пожилых людей и росту числа случаев возраст-ассоциированных заболеваний, включая рак яичников.

Авторы работы подчеркивают, что обнаруженные закономерности заставляют по-новому взглянуть на связь между социальными процессами и физическим здоровьем нации. Трансформация института семьи и массовый отказ от деторождения в долгосрочной перспективе могут создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, которая и без того испытывает стресс из-за старения населения.