Без трусов на Ибицу: жена Канье Уэста шокировала прозрачным платьем в ночном клубе

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, известная супруга скандального рэпера Канье Уэста, снова устроила фурор — на этот раз она засветилась в прозрачном платье без нижнего белья в клубе на Ибице, а ее муж лично выложил снимки в сеть. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пара явно не ищет легких путей, чтобы оставаться в заголовках. Канье Уэст опубликовал кадр, где Цензори позирует в компании подруг в одном из самых модных ночных заведений острова. На знаменитости был надет практически невесомый наряд, сквозь который просматривались все детали, — и это вызвало новую волну обсуждений в Сети.

Для 31-летнего дизайнера подобные выходы уже стали визитной карточкой. Еще в июне она шокировала публику в Грузии, появившись у стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси в черном прозрачном комбинезоне. Тогда ее образ тоже не оставил равнодушных: одни восхищались смелостью, другие — критиковали за чрезмерную откровенность. Однако Цензори, кажется, только раззадоривается: ее стиль становится все более эпатажным, а муж всячески поддерживает имидж, превращая каждый выход в перформанс.



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