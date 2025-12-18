Страшное ДТП с легковушкой и фурой на Кубани: два человека погибли, четверо пострадали

В Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого два человека погибли, а четверо получили травмы. Об этом 17 декабря проинформировало краевое управление МВД России.

Все произошло поздно вечером в среду, 17 декабря, в Калининском районе на автодороге "Тимашевск-Полтавская". Четверо пострадавших были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Сейчас за их жизнь борются медики.

«В Калининском районе на автодороге «Тимашевск-Полтавская» водитель за рулем KIA, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ 2107» и грузовым автомобилем Dongfeng», – говорится в телеграм-канале МВД.

На месте трагедии сейчас трудятся оперативные и следственные группы. Они занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

