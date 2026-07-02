«Страшные деньги» мимо казны: депутат Делягин раскрыл, сколько работодатели экономят на самозанятых
Зампред Делягин: российский работодатель экономит на самозанятых страшные деньги
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН заявил, что ограничение срока работы самозанятых и индивидуальных предпринимателей с одним заказчиком на цифровых платформах — 60 часов в месяц в течение полугода — станет формой социальной защиты. По его словам, сейчас сотрудников массово оформляют в качестве самозанятых, лишая их пенсионных и социальных гарантий, причем люди не всегда понимают, что удобство оборачивается отсутствием пенсии в будущем.
Депутат подчеркнул, что работодатель, использующий такую схему, экономит колоссальные средства, поскольку ему не приходится отчислять 30 процентов обязательных социальных взносов в фонд оплаты труда. Особенно широко эта практика распространена на маркетплейсах. Если лимит введут, он станет достаточно болезненным для подобных площадок и ряда других бизнесов. Часть предпринимателей, по мнению Делягина, уйдет в тень, однако бюджет от этого не пострадает — дополнительные поступления окажутся значительно больше.