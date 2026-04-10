Страшный день календаря: почему 10 апреля нельзя обедать и что обязательно нужно сделать в храме

Духовный смысл самого печального дня

Настоятель храма Воскресения Христова священник Максим Портнов охарактеризовал Великую пятницу как наиболее трагическую дату для каждого верующего. Он пояснил, что этот день посвящен воспоминаниям о крестных страданиях Спасителя, пролитии его крови и земной кончине ради спасения человечества. Священнослужитель акцентировал внимание на том, что глубокое сопереживание этим событиям является основой церковного почитания даты. Об этом он рассказал aif.ru.

Ограничения в пище и распорядок дня

Согласно церковному уставу, в этот день действует наиболее суровый запрет на употребление любой еды. Максим Портнов отметил, что традиционно верующие полностью отказываются от трапезы, посвящая освободившееся время молитве. Практически весь день христиан проходит на торжественных богослужениях, которые организованы в утренние, дневные и вечерние часы.

Совместный путь со Христом

Главной задачей прихожан в этот период становится посещение храма. По словам священника, православные стремятся провести время в стенах церкви, чтобы духовно разделить с Господом его последние земные часы. Такой подход позволяет верующим максимально полно прочувствовать значимость искупительной жертвы и подготовиться к грядущему празднику Воскресения.