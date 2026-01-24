Страшный суд для крестных: священник напугал всех, кто брал детей из купели

Священник Владислав Береговой в интервью RT подробно разъяснил обязанности крестных родителей с точки зрения Русской православной церкви. Он подчеркнул, что восприемник берет на себя прямую духовную ответственность за ребенка перед Богом.

Во время таинства крещения крестный родитель, или восприемник, произносит обеты и клятвы вместо младенца, который не может сделать этого самостоятельно. Таким образом, взрослый становится поручителем, обещая, что ребенок будет воспитан в христианской вере и будет жить согласно заповедям. Основная задача крестного — следить за духовным развитием крестника: способствовать его участию в церковной жизни, посещению храма, причастию и обучению в воскресной школе.

Береговой отметил, что эта роль не ограничивается дарением подарков на праздники. Он напомнил, что, согласно учению, крестный будет нести ответственность за воспитание крестника на Страшном суде наравне со своими детьми. Священник признал, что жизненные обстоятельства — такие как переезд или конфликты с семьей — могут затруднять личное участие, однако даже в этом случае долг можно исполнять через постоянную молитву за духовного воспитанника.

