Страшный суд среди нас: названы точные признаки приближения конца света

В Русской православной церкви верующим напомнили о событиях, которые согласно христианскому вероучению могут свидетельствовать о приближении последних времен. Речь идет не о бытовом понимании конца света как природной катастрофы, а о Втором пришествии Иисуса Христа и последующем за ним Страшном суде. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на канал Святые места.

В церкви пояснили, что этот день станет временем воздаяния: праведников ожидает вечная жизнь, тогда как грешникам придется держать ответ за свои поступки. Священнослужители обратили внимание на конкретные признаки грядущих перемен. Одним из возможных пророческих знаков названо строительство третьего иерусалимского Храма, которое в библейских текстах напрямую связывается с возвращением Спасителя.

Помимо внешних факторов, важным индикатором считается внутреннее состояние общества. По словам представителей духовенства, настораживающим симптомом является духовное оскудение: утрата искренней веры, равнодушное отношение к ближним и забвение евангельских заповедей. Когда человек становится эмоционально холодным и теряет способность к состраданию, в церковной среде это воспринимается как вероятный признак приближающихся тектонических сдвигов в мироустройстве.

В РПЦ особо подчеркнули, что цель таких напоминаний — не посеять панику, а подвигнуть человека к размышлениям о качестве своей духовной жизни и побудить его вновь обратиться к Богу.

Ранее сообщалось, почему современные люди стали чаще умирать во сне.