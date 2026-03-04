Страстная пятница станет нерабочей: ответ церкви обрадовал верующих

Представители Русской православной церкви высказались о возможности сделать предпасхальную пятницу нерабочим днем. В церкви подчеркнули, что эта тема достойна диалога, если общество проявит к ней интерес. Об этом пишет foma.ru .

Вопрос о придании Страстной пятнице статуса официального выходного дня может стать предметом общественной дискуссии. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе пресс-конференции, приуроченной к началу Великого поста.

Представитель РПЦ отметил, что для верующих важно иметь возможность посещать богослужения в этот скорбный и значимый день. При этом Легойда особо подчеркнул, что церковь не выступает с официальными инициативами или требованиями по данному вопросу, отдавая отчет в реалиях современного ритма жизни. Однако, по его словам, если общество поднимает эту тему, она заслуживает спокойного и уважительного рассмотрения.

Поддержал эту мысль и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Он обратил внимание на опыт европейских стран, где этот день уже давно является нерабочим для многих граждан. Священнослужитель пояснил, что наличие свободного времени позволило бы прихожанам более полноценно участвовать в храмовых службах, посвященных важнейшим событиям церковного календаря.

Напомним, что Страстная пятница посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа. В текущем году этот день выпадает на 10 апреля, а празднование Пасхи придется на 12 апреля.