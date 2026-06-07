Стрельба на заправке в Израиле привела к гибели человека и нескольким ранениям

Один человек погиб и не менее пяти получили ранения в результате стрельбы на автозаправочной станции недалеко от линии разграничения с Западным берегом реки Иордан. Власти Израиля квалифицировали произошедшее как теракт, пишет The Times of Israel передает RT.

Нападение произошло на автозаправочной станции

В Израиле на автозаправочной станции рядом с поселком Кохав-Яир произошла стрельба, жертвой которой стал один человек. Еще как минимум пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел вблизи линии разграничения с палестинскими территориями Западного берега реки Иордан.

Пострадавших доставили в больницы

После происшествия на место прибыли экстренные службы. Все раненые были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Состояние пострадавших официально не уточняется.

Власти расценили произошедшее как теракт

Израильская полиция квалифицировала случившееся как террористический акт. По данным правоохранительных органов, нападавший был нейтрализован на месте.

Обстоятельства нападения и возможные мотивы стрелявшего устанавливаются. По факту произошедшего проводится расследование.