Стрельба неадеквата по школьникам на юго-западе Москвы попала на видео

В московском районе Солнцево мужчина, чье поведение было явно неадекватным, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по двум несовершеннолетним. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash, который опубликовал видеозапись происшествия, сделанную очевидцами.

В сообщении говорится, что двое молодых людей возвращались домой после прогулки с собакой. На них внезапно напал мужчина и семь раз выстрелил в них, целясь конкретно в голову. Подростки успели забежать в подъезд и укрыться там.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов, используя записи с камер видеонаблюдения, установили личность мужчины и доставили его в отделение полиции вместе с его женой. Сейчас полицейскими выясняются все подробности произошедшего.

Ранее мы сообщили о задержании мужчины, который напал с ножом и металлическим прутом на полицейских в Коломне.