Стрельба в кальянной: участники ОПГ «Саплевские» пытались убить полицейского

Правоохранитель помог в задержании опасной ульяновской группировки, однако сам попал под уголовное дело.

По предварительным данным, компания мужчин задержалась в кальянной и стала конфликтовать с персоналом. Шумные гости перешли на угрозы и оскорбления, когда их пытались вытолкать из заведения. В этот момент на месте находился оперуполномоченный ОУР ЛОМВД в машине, который сделал замечание буйным посетителям. Реакция была настолько бурной, что офицер решил на время прекратить разговор и воспользоваться туалетом.

Однако мужчины не захотели снижать градус конфликта: они перешли от слов к делу. Один из «гуляк» ударил силовика бутылкой по голове, а остальные били руками и ногами. Ситуация приняла жуткий оборот, когда агрессор достал нож и пытался им попасть по полицейскому. Последний выкрутился и стал стрелять из травматического пистолета, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Все буйные товарищи были задержаны. Ими оказались члены ОПГ «Саплевские», неоднократно судимые за разбой, мошенничество, убийство и другие преступления.

«Тем не менее по факту нанесения им (офицером — прим.ред.) телесных повреждений возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (нанесение телесных повреждений). Для полицейского это грозит уголовной ответственностью на срок до 8 лет», — написал в соцсети депутат Александр Хинштейн.

Политика возмутило, что действия самих рецидивистов квалифицировали лишь по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он считает, что дело должны вести по статье о покушении на убийство полицейского.

Хинштейн собирается взять ситуацию под личный контроль, направив соответствующие жалобы в главный аппарат СК и Генпрокуратуру РФ.