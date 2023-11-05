Стрельбу в московском ресторане устроил бывший чемпион Европы по боксу

Сегодня вечером в московском пивном ресторане Paulaner. Как выяснил SHOT, ее устроил бывший член сборной России по боксу, мастер спорта международного класса Никита Иванов.

По данным канала, драка в ресторане началась после того, как два подвыпивших джентльмена не поделили входную дверь. В ход пошел травмат, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Никита Иванов не в первый раз попадает в скандальную ситуацию. Три года назад он избил в поезде другого боксера – Бассира Мирсиябова, которого увезли в больницу. Тогда Иванов также был в нетрезвом состоянии.

37-летний Иванов выиграл чемпионат Европы в 2013 году, двумя годами ранее он был серебряным призером континентального первенства. Боксер выступал в полутяжелом весе (до 81 кг).