Стрелявший в сторону школы житель Красноярска попал под уголовное дело

Стрелка из Красноярска, который на фоне ссоры с экс-супругой открыл пальбу по улице из квартиры, привлекут к уголовной ответственности. ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело, пишет VSE42.RU .

Красноярец поплатится за свой выплеск эмоций, который мог привести к трагедии. Предварительно установили, что 31-летний мужчина пришел домой к бывшей жене и затеял ссору. В ее разгар женщина убежала за отцом, когда экс-супруг взял из сейфа охотничье ружье. Когда оба вернулись утихомирить буяна, он открыл стрельбу по улице в хаотичном порядке. В направлении дула была также школа. К счастью, никто не пострадал, а стрелка задержали.

Сибиряк находится в отделении полиции, с ним работают следователи. За свои действия мужчина ответит по статье УК РФ о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла возле школы в Красноярске.