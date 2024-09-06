SHOT: стрельба произошла возле школы в Красноярске

Полиция оцепила двор неподалеку от перекрестка улиц Аэровокзальной и Партизана Железняка возле школы №66, где начал стрелять неизвестный мужчина, сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, несколько дней назад школа была закрыта на ремонт, поэтому учеников там нет. Информация о пострадавших и все детали уточняются.

Личность мужчины, устроившего стрельбу возле школы в Красноярске, уже установлена. Беспорядок устроил 31-летний местный житель Юрий Л. По предварительной информации, мужчина использовал пневматическое ружье.

В настоящее время он забаррикадировался в квартире на Аэровокзальной улице и спорит с росгвардейцами через дверь. Судя по его голосу, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Существует ли угроза присутствия заложников в квартире, выясняется.

Ранее сообщалось, что жительницу Подмосковья задержали за нападение на журналиста.