Стрелки из северного региона стали мастерами спорта России

Три ямальских спортсмена официально вошли в элиту российского спорта, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Министерство спорта РФ.

Ведомство присвоило звания мастеров спорта стрелку Софье Сабировой и лучницам Елизавете Мордовец и Владиславу Опрышко. Их достижения — наглядный результат системной работы округа по подготовке спортивного резерва.

Пулевая стрельба Ямала получила нового мастера в лице Софьи Сабировой. Спортсменка закрепила свой высокий статус победой в командном зачете на этапе Кубка России и призовым местом на всероссийских соревнованиях «Юношеская лига страны» в 2025 году.

Елизавета Мордовец, член молодежной сборной России по стрельбе из лука, доказала свое право на звание серией впечатляющих результатов. В ее активе бронза взрослого чемпионата УрФО 2024 года, а также победа в командном зачете и личные медали первенства федерального округа в 2024 и 2025 годах.

Владислав Опрышко присоединился к спортивной элите благодаря победе в команде и бронзовой медали на первенстве УрФО по стрельбе из лука в прошлом году.

Официальный приказ министерства за номером 193-НГ от 28 августа закрепил за ямальцами заслуженные звания.

