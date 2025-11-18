Стрелок-одиночка: россиянин поплатился за ночную пальбу из окна в сторону людей

В Кемерово суд вынес приговор 49-летнему ранее судимому мужчине, устроившему стрельбу из окна собственной квартиры. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Инцидент, попавший на видео и вызвавший резонанс в соцсетях, закончился для горожанина признанием вины по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мера пресечения — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Изъятый пневматический пистолет по решению суда будет уничтожен.

Следствие установило, что кемеровчанин, находясь в состоянии опьянения, открыл окно и произвел не менее 10 выстрелов в сторону людей. К счастью, обошлось без пострадавших, но его действия создали реальную угрозу для жизни и здоровья прохожих, а также вызвали общественный резонанс благодаря видео, распространенному в соцсетях. Это не первый конфликт с законом для фигуранта — у него имеется судимость.

Ранее жителю Кемерово предъявили обвинение в убийстве после стрельбы у клуба ночью.