Стресс, лишний вес и трансжиры: онколог перечислил факторы риска рака молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место среди женских онкозаболеваний в мире и в России. О привычках, которые действительно повышают риск развития этой тяжелой болезни, « Ленте.ру » рассказал руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По словам врача, одной из наиболее опасных привычек остается курение. Табачный дым содержит десятки канцерогенных веществ, способных повреждать клетки организма и провоцировать развитие опухолевых процессов. Многие женщины недооценивают влияние курения на риск развития рака молочной железы, особенно опасным считается длительный стаж и начало привычки в молодом возрасте, поскольку канцерогены воздействуют на организм системно, а не только на легкие.

Еще одним значимым фактором Серяков назвал регулярное употребление алкоголя. Даже умеренные дозы спиртного способны влиять на гормональный фон, в частности повышать уровень эстрогенов, с которыми связано развитие ряда опухолей груди.

Серьезное влияние на риск заболевания оказывает лишний вес и низкая физическая активность. Жировая ткань участвует в гормональном обмене, а ожирение особенно опасно для женщин после наступления менопаузы. Избыточная масса тела, подчеркнул онколог, напрямую связана с хроническим воспалением и изменением гормонального баланса, что может создавать условия для развития онкологических заболеваний.

Среди других факторов риска специалист выделил хронический стресс, дефицит сна и несбалансированное питание с избытком ультрапереработанных продуктов, трансжиров и быстрых углеводов. Такие привычки могут негативно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.

При этом Серяков отметил, что наличие факторов риска не означает обязательное развитие рака. Существенно снизить вероятность заболевания помогают отказ от курения и злоупотребления алкоголем, контроль массы тела, регулярная физическая активность и профилактические обследования.