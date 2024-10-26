Стример из Орла Егоренкова плюнула на изображение «Родины-матери»

Называющая себя Голубкой женщина-стример по имени Вера Егоренкова в прямом эфире в своем блоге плюнула в сторону монумента «Родина-мать зовет!». Видео разлетелось по сети, и им сразу же заинтересовались правоохранители.

Как передает телеканал РЕН, в отношении гражданки по статье об осквернении символов воинской славы России уже возбуждено уголовное дело.

Данный случай вопиющего отношения к славе павших российских и советских воинов также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая со ссылкой на пользователей сети утверждает, что Егоренковой помогал некий модератор из Киева.

«Выяснилось, что стримерша во время своих эфиров выполняет задания за деньги, распространяет порнографию, разжигает межнациональную рознь», — сказала она.

Отмечается, что любые попытки журналистов побеседовать с эпатажной женщиной-стримером успехом пока не увенчались. Вместо приветствия в отношении СМИ летит трехэтажный мат.