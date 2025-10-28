Стример не мылся три месяца и рассказал о последствиях

Популярный американский стример Зак Хойт, более известный под псевдонимом Asmongold, поделился необычными наблюдениями о последствиях длительного отказа от гигиенических процедур. В интервью изданию Dexerto он признался , что не принимал душ на протяжении трех месяцев.

Стример сообщил о неожиданном эффекте своего эксперимента — он перестал адекватно воспринимать температурные перепады, практически не ощущая жару и холод.

Хойт выдвинул предположение, что такое состояние может свидетельствовать об улучшении естественной терморегуляции организма.

Кроме того, блогер описал необычное тактильное ощущение, сравнив его с формированием своеобразного экзоскелета.

«Я положил себе руку на грудь и понял, что у меня как будто развивается экзоскелет. У меня как будто начала образовываться защитная стенка между моей кожей и внешним миром», — рассказал Хойт.

В последнее время блогер возобновил практику регулярного принятия душа, однако охарактеризовал это решение как одно из наиболее неудачных в своей жизни.

