Стример не мылся три месяца и рассказал о последствиях
Dexerto: отказ от душа на три месяца привел к улучшению терморегуляции
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Популярный американский стример Зак Хойт, более известный под псевдонимом Asmongold, поделился необычными наблюдениями о последствиях длительного отказа от гигиенических процедур. В интервью изданию Dexerto он признался, что не принимал душ на протяжении трех месяцев.
Стример сообщил о неожиданном эффекте своего эксперимента — он перестал адекватно воспринимать температурные перепады, практически не ощущая жару и холод.
Хойт выдвинул предположение, что такое состояние может свидетельствовать об улучшении естественной терморегуляции организма.
Кроме того, блогер описал необычное тактильное ощущение, сравнив его с формированием своеобразного экзоскелета.
«Я положил себе руку на грудь и понял, что у меня как будто развивается экзоскелет. У меня как будто начала образовываться защитная стенка между моей кожей и внешним миром», — рассказал Хойт.
В последнее время блогер возобновил практику регулярного принятия душа, однако охарактеризовал это решение как одно из наиболее неудачных в своей жизни.
