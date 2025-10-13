Женщина шокировала подруг личными привычками гигиены

Спор в женской компании заставил задуматься о том, насколько общепринятые нормы гигиены соответствуют реальным потребностям организма. Эксперт подтвердила, что универсальных правил не существует, и все зависит от индивидуальных особенностей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время дружеской встречи одна из участниц пожаловалась, что ее сыновья часто пропускают душ, из-за чего от них исходит неприятный запах. В ответ на это другая женщина невольно призналась, что сама принимает водные процедуры лишь три или четыре дня в неделю. По ее словам, это никак не отражается на свежести тела, однако подруги отреагировали крайне удивленно. Они начали расспрашивать, как можно чувствовать себя чистым без ежедневного мытья, что вызвало у героини смущение и сомнения в правильности ее подхода.

Специалист по отношениям Джейн Грин, к которой обратились за комментарием, объяснила, что частота мытья — сугубо личное дело каждого. Она отметила, что для людей, ведущих активный образ жизни и регулярно тренирующихся, четырехразового душа в неделю может быть недостаточно.

В то же время при отсутствии интенсивных нагрузок такой режим вполне допустим. Более того, по словам эксперта, многие современные исследования предупреждают: ежедневное использование душа способно пересушивать кожу и даже ослаблять естественные защитные силы организма.

