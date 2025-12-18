Стриптиз для бабушки и детей: голые пенсионеры в сауне отеля шокировали российскую семью

В турецком отеле в Белеке российская семья с детьми и бабушкой столкнулась с разницей менталитетов и культурным шоком из-за голых пожилых немцев, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт Turdom.ru.

Все началось с холодной воды в обещанном подогреваемом бассейне. Чтобы согреться, россияне отправились в сауну пятизвездочного отеля и стали свидетелями сцены, выбивающейся из их представлений о «семейном» формате: в помещении находились двое пожилых немецких туристов, полностью обнаженных.

Как рассказал порталу Turdom.ru представляющий семью турагент, остальные посетители также были шокированы. После жалобы администрации нарушители спокойствия покинули сауну, а отелю пришлось извиняться и предлагать компенсацию в виде специального ужина, параллельно пообещав включить подогрев бассейнов. Однако осадок, как говорится, остался.

За кадром этого частного конфликта — типичная для международных курортов история, которую можно назвать «войной этикетов». Для многих европейцев, особенно из Германии и Скандинавии, посещение общественной сауны без купальника — абсолютная норма, вопрос гигиены и давней традиции. В то же время для туристов из России и ряда других стран сауна в отеле — это скорее общественное место, где подобная откровенность неприемлема, особенно в присутствии детей.

