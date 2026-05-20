Строгие запреты на сегодня: почему 21 мая опасно брать в руки иголку
В этот весенний день отмечается целый ряд значимых экологических и профессиональных дат, вспоминаются великие первооткрыватели, а православные верующие готовятся к Вознесению Господню.
Глобальные экологические и профессиональные праздники
Центральным международным событием в сфере экологии сегодня выступает Всемирный день пчел, который был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. Дата праздника приурочена к дню рождения словенского пчеловода-новатора Антона Янши. Одновременно с этим в России отмечается День Волги, направленный на привлечение общественного внимания к экологическим проблемам и сохранению экосистемы одной из крупнейших рек на европейском континенте.
В профессиональном сообществе на 20 мая выпадают две важные даты:
- Всемирный день метрологии: праздник, полностью посвященный науке об точных измерениях;
- Всемирный день травматолога: день чествования врачей-специалистов, спасающих человеческие жизни и здоровье при различных повреждениях опорно-двигательного аппарата.
Среди необычных, забавных и неофициальных праздников сегодняшнего дня выделяются Всемирный день скрипки, Международный день красных кроссовок, День посадки лимонного дерева, Европейский день моря, а также Всемирный день виски.
Православный календарь и почитание святых
Для православных верующих 20 мая 2026 года совпадает со средой 6-й седмицы по Пасхе и является важным днем предпразднства Вознесения Господня. В этот день Русская православная церковь совершает молитвенную память нескольких святых, среди которых ключевыми фигурами являются преподобный Нил Сорский — великий русский подвижник и основатель скитского жительства на Руси, а также мученик Акакий сотник, пострадавший за христианскую веру в начале IV века.
Кроме того, в этот день почитается память преподобного Иоанна Зедазнийского и его учеников — двенадцати святых ассирийских отцов, которые заложили основы монашества в Грузии в VI веке. К важным церковным событиям даты относится воспоминание о чудесном явлении Креста Господня на небе в Иерусалиме, произошедшем в 351 году, а также празднование в честь чудотворных икон Божией Матери — Любечской и Жировицкой.
Народный календарь: традиции и строгие запреты Купальницы
В народной традиции этот день зафиксирован под названием Купальница. Главным обрядом праздника считалось массовое купание лошадей в речной или озерной воде, что, согласно поверьям, должно было подарить животным крепкое здоровье и выносливость на весь будущий год. Сами крестьяне тоже обязательно окатывали себя водой из ближайших открытых водоемов, веря в ее особые целебные свойства в этот день.
Другой любопытный старинный обычай был напрямую связан с посевной кампанией. В народе свято верили, что самый богатый и изобильный урожай можно вырастить только из чужих или тайно украденных семян. По этой причине люди ходили в гости к соседям и старались незаметно взять горсть посевного материала. В течение дня было принято много общаться, обмениваться символическими подарками и пить травяной чай с медом.
С Купальницей был связан и ряд суровых запретов:
- Категорически запрещалось употреблять алкогольные напитки во избежание болезней и потери близких родственников.
- Не рекомендовалось гадать на картах, чтобы не навлечь на себя череду серьезных горестей.
- Запрещалось заниматься любым рукоделием (вязать, шить, вышивать), так как работа не будет ладиться, а инструменты начнут теряться. Пораниться иглой в этот день считалось приметой к долгому заживлению ран.
- Жители старались без крайней нужды не разводить открытый огонь из-за страха перед несчастными случаями, а также не оставляли маленьких детей под присмотром пожилых членов семьи, чтобы ребенок не сильно испугался.
Среди погодных примет отмечалось, что высокий полет ласточек сулит ясную и хорошую погоду, а утренний туман предвещает сухое и знойное лето. Дождь в этот день обещал теплый сентябрь, а молодой месяц указывал на идеальное время для посадки овощных культур.
Главные исторические вехи дня
В разные эпохи 20 мая происходили знаковые исторические события:
- 1498 год: португальский мореплаватель Васко да Гама совершил историческое достижение, первым из европейцев прибыв в Индию морским путем в обход Африканского континента.
- 1742 год: русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках добрался до самой северной оконечности Евразии, которая впоследствии получила имя мыс Челюскина.
- 1787 год: на карте Российской империи появился новый город — Екатеринослав (в современности — Днепропетровск).
- 1873 год: в Санкт-Петербурге электромеханик Александр Лодыгин впервые публично продемонстрировал работу своего изобретения — электрической лампы для уличного освещения. В этот же день в США компания Levi Strauss & Co. получила патент на производство брюк с металлическими заклепками на карманах, что стало официальным днем рождения джинсов.
- 1902 год: было официально провозглашено создание независимой Кубинской республики, в Гаване подняли национальный флаг, а первый президент Томас Эстрада Пальма принес присягу.
- 1916 год: из-за войны с Германией жители канадского города Берлин приняли решение переименовать свой населенный пункт в Китченер.
- 1965 год: в Москве официально открылся современный аэровокзальный комплекс Домодедово.
- 2003 год: Ватикан издал обновленный словарь современного латинского языка, куда официально добавили новые термины, включая такие слова, как ФБР, Интерпол, видеотелефон и бестселлер.
Знаменитые именинники и родившиеся 20 мая
В этот день родились многие выдающиеся деятели мировой истории, науки и культуры:
- Оноре де Бальзак (1799): великий французский писатель и признанный классик мировой литературы;
- Александр Дейнека (1899): знаменитый советский художник-монументалист, скульптор и график;
- Алексей Маресьев (1916): легендарный советский летчик, Герой Советского Союза и прототип главного персонажа книги «Повесть о настоящем человеке»;
- Алексей Туполев (1925): выдающийся советский авиаконструктор, академик и Герой Социалистического Труда;
- Роман Карцев (1939): популярный артист эстрады, театра и кино, народный артист России;
- Аль Бано (1943): знаменитый итальянский эстрадный исполнитель;
- Шер (1946): культовая американская поп-певица и актриса, обладательница престижных премий «Оскар» и «Грэмми»;
- Луселия Сантус (1957): бразильская актриса, получившая мировую известность после главной роли в телесериале «Рабыня Изаура»;
- Гоша Куценко (1967): известный российский актер, режиссер и продюсер;
- Шура (1975): российский эстрадный певец и автор популярных песен.
Согласно православному церковному календарю, сегодня свои именины празднуют мужчины с именами Акакий, Александр, Алексей, Антон, Давид, Иван, Игнатий, Иннокентий, Иосиф, Михаил, Семен, Сидор, Степан, Тимофей, Фаддей, Ян, Исидор, Пахом и Нил. Женские имена на дату 20 мая в святцах отсутствуют.