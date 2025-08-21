Строгий приговор: за неявку в часть военный лишился звания — но получил срок
ТАСС: военный на Сахалине осужден на 6,5 лет за уклонение от службы
Фото: [freepik.com]
Военнослужащий на Сахалине приговорен к 6,5 годам колонии за уклонение от службы во время мобилизации. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
На Сахалине военнослужащий приговорен к 6,5 годам лишения свободы за нарушение условий службы в период мобилизации. Решение вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
Согласно установленным данным, военнослужащий 5 апреля 2025 года не прибыл к месту службы без предоставления уважительных причин. Его отсутствие продолжалось до 7 июня, когда он был доставлен в военную комендатуру.
В соответствии с положениями уголовного законодательства, суд дополнительно принял решение о лишении осужденного воинского звания. Приговор еще не приобрел законную силу.
