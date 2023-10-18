Строители благоустраивают будущую зону отдыха на берегу Коломенки

На берегу подмосковной реки Коломенка будет создана зона отдыха. Специалисты уже приступили к работе в городском округе Коломна.

В проекте новой зоны отдыха у воды в муниципалитете предусмотрены площадки для различных видов спорта, велосипедные дорожки и пешеходные зоны, все необходимое для пляжного отдыха и пешеходный мостик, соединяющий два берега реки Коломенка. На данный момент рабочие разделяют территорию и очищают землю для последующего озеленения. На всех этапах реализации проекта его будет сопровождать строительный надзор.

Планируется, что войти на территорию зоны отдыха жители и гости подмосковного городского округа Коломна смогут четырьмя разными способами. Одна из входных групп расположится именно на том месте, где и хотели горожане: на улице Октябрьской революции в начале автомобильного моста.