Строители начали выполнять демонтажные работы в рамках капремонта школы в Пушкинском округе

В селе Братовщина Пушкинского городского округа в рамках президентской программы проведут капитальный ремонт СОШ № 11. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На объекте сейчас порядка 20 рабочих, которые проводят демонтаж внутренних конструкций здания и вынос мусора», — говорится в сообщении.

В рамках работ строители обновят фасады, кровлю, заменят инженерные системы, проведут отделку помещений. Кроме того, в учреждении установят новую мебель и современное оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.