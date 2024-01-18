Строители приступили к отделочным работам в квартирах для расселения людей из аварийного жилья в г.о Пушкинский

В Красноармейске строители активно ведут ремонт в доме для расселения людей из аварийного жилья. Перешли к выполнению внутренних работ.

Начальник участка подрядной организации «СтройИнвест» Алексей Пеньков проинформировал, что фасадные работы находятся на завершающей стадии — выполняется монтаж креплений для установки кондиционеров. В середине февраля поступит сантехника. Пока строители занимаются отделкой квартир и мест общего пользования.

«Потолки сделаем натяжные, на стенах будут обои. На пол уложим ламинат, а в санузлах на стенах и на полу будет плитка. Сантехнику тоже установим», — рассказал начальник участка подрядной организации «СтройИнвест» Алексей Пеньков.

Работы по прокладке наружных инженерных сетей выполнены на 95%. К системе отопления многоэтажный дом уже подключен. Электроснабжение проведено временно, но в ближайшее время будет заменено на постоянное. Это позволяет строителям работать в комфортных условиях.

Когда строительство новостройки будет завершено, в квартиры переедет около 280 семей, которые на данный момент проживают в аварийных зданиях. Таким образом, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» владельцами современного жилья станут сразу 600 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что работы по переселению жителей Подмосковья из аварийных домов будут продолжаться в ближайшие 7-10 лет.