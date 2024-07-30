Строители приступили к реконструкции участка Рогачевского шоссе в Лобне

Заключительный этап реализации Северного обхода Лобни продолжается в Подмосковье. В рамках строительства транспортной развязки на Рогачевском шоссе — строители приступили к реконструкции участка Рогачевского шоссе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время строители приступили к реконструкции участка Рогачевского шоссе, который будет расширен до шести полос движения. Здесь проводится устройство насыпи земляного полотна, геотекстиля и щебеночного основания. Общая строительная готовность развязки на Рогачевском шоссе составляет уже семьдесят пять процентов.

Ожидается, что новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца этого года.