Строители приступили к заливке первого бетона в основание школы в Реутове

В микрорайоне 10А Реутова продолжается строительство новой школы, которая будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников и станет одной из самых больших в округе, сообщили в областном Минстрое. Строители приступили к заливке бетона в основание здания.

В сообщении уточнили, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование». Площадь новой школы превысит 18,6 тысячи квадратных метров. В здании разместятся учебные кабинеты, лаборантские, медблок, два спортзала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной и другие помещения. На прилегающей территории появится спортивное ядро и игровая инфраструктура. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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