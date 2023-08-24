Строители продолжают возводить новую поликлинику в Ленинском округе

Вблизи деревни Сапроново Ленинского округа продолжается возведение детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, сообщили в областном Минстрое. Работы ведутся за счет средств консолидированного бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В работах задействованы более 30 рабочих и пять единиц техники. Они выполняют устройство шпунтового ограждения котлована, армирование вертикальных конструкций подземной части и другие работы.

Новый объект здравоохранения повысит доступность амбулаторно-поликлинической помощи для населения города Видное. Здесь разместят кабинеты для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Прилегающую территорию благоустроят, здесь появятся автостоянка и площадки для отдыха. Ввести поликлинику в эксплуатацию планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.