Строители продолжают возводить в квартале «Римский» Ленинского округа новую школу

На сегодняшний день строительная готовность школы, рассчитанной на тысячу триста пятьдесят учеников, в квартале «Римский» Ленинского городского округа составляет уже более тридцати процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, на объекте задействовано более ста десяти человек, а также три единицы спецтехники. Ведется монтаж внутренних систем и инженерных сетей, устройство ливневой канализации, кровельные работы.

Ожидается, что площадь новой четырехэтажной школы составит почти двадцать тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов проектом предусмотрены лаборатории, мастерские, актовый зал, два отдельных спортзала для учеников старших и младших классов.

При этом образовательное учреждение будет обустроено с учетом доступности для маломобильных граждан. На прилегающей территории появится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки. А открыть школу для учеников планируется уже в следующем году.