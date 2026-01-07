Строители скрывают правду: почему новые дома в городе появляются все медленнее
РБК: строители Новосибирска сдали на четверть меньше жилья, чем годом ранее
Фото: [В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф]
По данным администрации Новосибирска, объемы введенного в эксплуатацию жилья в городе за прошлый год снизились на 27% по сравнению с показателями 2024 года. Общая площадь сданных объектов составила 1,1 млн кв. м., сообщает РБК Новосибирск.
Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что вывод на рынок новых жилых проектов сократился примерно на четверть. По его словам, в течение последних четырех месяцев объем продаж превышает количество выведенных новых объектов, что начало снижать уровень затоваренности рынка. Аналитик также указал, что за трехлетний период в городе был реализован весь накопленный запас готовых, но не сданных объектов, который оценивался в 600 тыс. квадратных метров. Текущий строительный задел в Новосибирске оценивается в 4 млн квадратных метров.
Согласно информации сервиса «Домклик», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска за год выросла на 9,3%. На вторичном рынке жилья рост составил 4,2%. Наибольшее удорожание отмечено в сегменте малогабаритного жилья: студии подорожали на 11,8%, а однокомнатные квартиры — на 10%.
