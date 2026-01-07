Строители скрывают правду: почему новые дома в городе появляются все медленнее

По данным администрации Новосибирска, объемы введенного в эксплуатацию жилья в городе за прошлый год снизились на 27% по сравнению с показателями 2024 года. Общая площадь сданных объектов составила 1,1 млн кв. м., сообщает РБК Новосибирск .

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что вывод на рынок новых жилых проектов сократился примерно на четверть. По его словам, в течение последних четырех месяцев объем продаж превышает количество выведенных новых объектов, что начало снижать уровень затоваренности рынка. Аналитик также указал, что за трехлетний период в городе был реализован весь накопленный запас готовых, но не сданных объектов, который оценивался в 600 тыс. квадратных метров. Текущий строительный задел в Новосибирске оценивается в 4 млн квадратных метров.

Согласно информации сервиса «Домклик», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска за год выросла на 9,3%. На вторичном рынке жилья рост составил 4,2%. Наибольшее удорожание отмечено в сегменте малогабаритного жилья: студии подорожали на 11,8%, а однокомнатные квартиры — на 10%.

