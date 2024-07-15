Строители убирают мусор и расставляют мебель в новом детском саду в подмосковном ЖК «Прибрежный парк»

«Специальные службы уже сделали замеры качества воды и воздуха. В ближайшее время привезут оборудование, которое три дня будут замерять уровень радиации. Только после этого мы сможем получить лицензию. Новый детский сад примет малышей первого сентября», — рассказал руководитель проекта «Прибрежный парк» Алексей Ли.