Строители убирают мусор и расставляют мебель в новом детском саду в подмосковном ЖК «Прибрежный парк»
Фото: [Наталья Надточая]
В новом детском саду, расположенном в жилом комплексе «Прибрежный парк» в городском округе Домодедово, делают генеральную уборку и расставляют мебель. Уже на следующей неделе помещение детского сада планируют зарегистрировать в Росреестре.
«Специальные службы уже сделали замеры качества воды и воздуха. В ближайшее время привезут оборудование, которое три дня будут замерять уровень радиации. Только после этого мы сможем получить лицензию. Новый детский сад примет малышей первого сентября», — рассказал руководитель проекта «Прибрежный парк» Алексей Ли.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева осмотрела дошкольное учреждение. В здание уже завели кроватки, шкафчики и кухонное оборудование. Директор Ямской школы Елена Борисенко рассказала, что данный сад станет еще одним зданием образовательного комплекса — Ямская школа.
«У детского сада будет очень романтичное название — „Бригантина“. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет! Мы ждем на борт своих малышей», — сказала Борисенко.
Сейчас активно идет набор сотрудников детского сада. В управлении образования городского округа Домодедово ждут воспитателей, логопедов, нянечек, поваров.