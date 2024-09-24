Строители возведут новый корпус «Софьинской школы» в Раменском округе

В 2027 году в селе Софьино Раменского округа построят новый корпус «Софьинской школы», рассчитанный на 200 мест, основное учреждение при этом реконструируют. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что объект включили в государственную программу Московской области.

«В настоящее время завершена проработка земельного участка. Ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика», — говорится в сообщении.

В пристройке к школе обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку с медиатекой, столовую, медицинский кабинет. На прилегающей территории появятся площадки для спорта и игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.