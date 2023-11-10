Строители завершают выполнять капремонт терапевтического корпуса Каширской больницы

«В ходе капитального ремонта все палаты оснастили новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции, что значительно повысит комфорт пациентов и условия для восстановления. Каждая койка теперь оборудована кнопкой вызова медицинского персонала, что обеспечивает быстрый и эффективный ответ на потребности пациентов», — рассказал главный врач Каширской больницы Юрий Володин.