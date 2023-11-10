Строители завершают выполнять капремонт терапевтического корпуса Каширской больницы
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Строители завершают выполнение капитального ремонта терапевтического корпуса Каширской больницы, стройготовность объекта достигла 95%. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«В ходе капитального ремонта все палаты оснастили новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции, что значительно повысит комфорт пациентов и условия для восстановления. Каждая койка теперь оборудована кнопкой вызова медицинского персонала, что обеспечивает быстрый и эффективный ответ на потребности пациентов», — рассказал главный врач Каширской больницы Юрий Володин.
В корпусе также установили новые лифты, заменили инженерные коммуникации и окна, обновили фасад здания. Завершение работ запланировано на декабрь этого года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.